Oroscopo Branko domani, 10 marzo 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 10 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 10 marzo Branko: Leone

Le storie d’amore chiuse, ovviamente, non dovrebbero essere ripristinate. Il tradimento può essere fonte di grande preoccupazione. Tuttavia, raccomando di essere onesto, che a volte può causare problemi minori.

Oroscopo 10 marzo Branko: Vergine

Buone notizie sono probabili e le conferme non mancheranno a marzo. Ci sono stati conflitti in passato: sei fortunato, devi fare una scelta difficile. Questi sono i giorni in cui porti progetti e costruisci la tua autostima.

Oroscopo 10 marzo Branko: Bilancia

Ci vuole sangue freddo per risolvere problemi di lavoro o fare scelte che diventeranno più chiare in pochi giorni. All’inizio del mese, puoi evitare persone che non ti piacciono: devi fare le pulizie.

Oroscopo 10 marzo Branko: Scorpione

Le stelle sono così eccitate che dovresti isolarti o, a volte, applicare la tua volontà, senza alzare la voce, ma almeno con un po ‘di rabbia per proteggere la tua posizione. Il venerdì può essere utilizzato per il recupero: sarà il giorno migliore per parlare di cose importanti.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 10 marzo Branko: Sagittario

Se hai una relazione da molto tempo, puoi anche fare piani a lungo termine. È sempre importante valutare l’impatto economico di alcune delle tue scelte mentre spendi più di quanto guadagni.

Oroscopo 10 marzo Branko: Capricorno

Puoi uscire e risolvere un problema, ma richiede molta energia, forse mancante a febbraio. Per le coppie, questo è un periodo di prova che può fare molto. Dopo molti sforzi all’inizio del mese, il nuovo transito di Venere avrà un impatto migliore nelle prossime settimane.

Oroscopo 10 marzo Branko: Acquario

Vengono affrontate alcune preoccupazioni, in particolare per quelle situazioni economicamente svantaggiate. I giorni di questa settimana sono interessanti, soprattutto se hai opzioni per il futuro, anche un trasferimento. Ma questa è una fase di recupero.

Oroscopo 10 marzo Branko: Pesci

Le storie d’amore vengono ripristinate e anche coloro che vivono in isolamento sono pronti per una nuova esperienza sentimentale. È più facile affrontare le emozioni, soprattutto giovedì, può succedere qualcosa di interessante.

