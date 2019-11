Branko, chi è il noto astrologo della TV: Età, segno zodiacale, carriera, vita privata, amori, oroscopo

Ogni giorno è tra la parole chiave più ricercate in Italia: il suo nome è sinonimo di oroscopo e di previsioni astrali e celesti segno per segno dello zodiaco. Lui è Branko, uno dei più noti, apprezzati e popolari astrologi del panorama mediatico italiano.

Lo abbiamo conosciuto per via delle sue tante apparizioni televisive, per le sue rubriche su importanti e prestigiosi giornali e quotidiani, per gli spazi a lui dedicati sul web e per le pubblicazioni annuali sugli oroscopi. Ma, nel dettaglio, chi è Branko?

Cosa sappiamo di lui, da dove viene la sua popolarità, la sua carriera e cosa ci è dato sapere circa la sua vita privata? Ecco cosa possiamo rivelare circa Branko, il noto astrologo della tv.

Branko, chi è l’astrologo della TV: anni, vero nome, segno zodiacale, relazioni sentimentali, data di nascita

Conosciuto col nome d’arte di Branko, stiamo parlando di Branko Vatovec uno dei più noti astrologi italiani. E’ nato 23 ottobre 1944 (lunedì) e dunque oggi ha 75 anni. Ovviamente la prima cosa che incuriosisce del noto astrologo è sapere il suo segno zodiacale: ebbene, Branko è Scorpione.

Ovviamente la sua professione oggi è quella dell’astrologo, ma non è sempre stato così.

Branko è nato a Capodistria, Slovenia, il 23 ottobre 1944. La sua era una famiglia di umili lavoratori: la madre difatti faceva la lavandaia e pare che è da lei che l’astrologo ha ereditato la curiosità e l’intuito per le stelle di cui ha fatto un mestiere. Branko aveva anche un legame profondo con suo fratello di vent’anni più grande.

Intorno ai venti anni va a vivere a Roma per seguire una bella ragazza conosciuta a Bartola con la quale dividerà la vita per ben diciassette anni. Una storia finita male, purtroppo, però: con il tradimento di lei l’astrologo si chiude in se stesso. Decide, anzi, di non voler più avere relazioni sentimentali.

I suoi amori, oggi che vive a Roma, sono solo i suoi due cani, due setter inglesi.

E Roma, Branko ha frequentato l’Accademia di Arte Drammatica. Dopo aver recitato in alcune compagnie teatrali, si avvicina all’astronomia e inizia la sua carriera sui giornali, poi in radio e alla televisione.

Branko è molto legato alla sua terra, al punto di investire ne Il Piccolo, il quotidiano della sua città natale. Tra le sue amicizie si fanno nomi come Sandra Carraro e Camilla Morabito.

Branko, chi è l’astrologo della TV: gli inizi di carriera e il successo con l’oroscopo

Nei primi anni romani, dal 1964 in poi, Branko si occupa di giornalismo, scrivendo per il quotidiano Primorski Dnevnik grazie al quale ha la possibilità di intervistare Mina. Nel 1968 fa parte della compagnia teatrale di Lilla Brignone. Prima ha lavorato per il Teatro Stabile di Trieste, per il Carlo Felice di Genova e San Carlo di Napoli.

Si dedica molto ai genitori malati tornando a Capodistria, lavorando anche per Radio Capodistria e si accosta all’astrologia grazie ad un fortuito incontro con un gesuita brasiliano.

Dal 1982, tutte le mattine alla stessa ora, presenta l’Oroscopo su RDS. Per 12 anni ha condotto anche l’oroscopo su Unomattina, dove la striscia dalla 7:10 alle 7:30 con le sue previsioni era la più seguita.

Per qualche tempo ha partecipato con cadenza settimanale a La prova del Cuoco, con la rubrica La cucina delle stelle. Tra le altre comparse in televisione ricordiamo quelle al Maurizio Costanzo e a Domenica In. Branko pubblica il suo oroscopo anche su Il Messaggero e Chi.

Ogni anno viene pubblicato il Calendario Astrologico, un volume di oltre 400 pagine in cui vengono analizzati tutti gli aspetti dei segni zodiacali.