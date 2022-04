Oroscopo Branko oggi, 23 aprile 2022: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 23 aprile 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 23 aprile 2022 e poi dedichiamoci all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 aprile Branko: Ariete

C’è qualcosa che sei stanco di portare da solo. Qualcun altro può aiutarti a portare il peso se sei disposto a condividerlo. Meglio ancora, non considerarlo un peso. Chiamalo un progetto divertente e guarda chi si presenta.

Oroscopo 23 aprile Branko: Toro

Essere nel mezzo del cambiamento può essere doloroso e difficile. D’altra parte, essere cambiati sembra una vitalità che afferma la vita, qualcosa da tenere a mente mentre ti stai trascinando fuori per arrivare dall’altra parte.

Oroscopo 23 aprile Branko: Gemelli

Apprezzi l’efficienza e graviti attorno a coloro che possono far accadere le cose a buon mercato, velocemente e nel modo giusto. Di solito, non li ottieni tutti e tre. In genere, due di queste qualifiche sono il massimo che puoi sperare in una volta. Ma oggi sarai fortunato.

Oroscopo 23 aprile Branko: Cancro

Hai imparato i compiti, guidato le giostre e imparato le stranezze della personalità di tutti i soggetti coinvolti. Ma proprio quando pensi di sapere tutto quello che c’è da sapere, una sorpresa inietterà un po’ di adrenalina nella scena.

Oroscopo 23 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 aprile Branko: Leone

Anche se hai una mappa e il vento tra le vele, il movimento in avanti richiede comunque forza interiore. Per arrivare al nuovo e coraggioso mondo al di là dell’oceano, devi avere il coraggio di perdere di vista la riva.

Oroscopo 23 aprile Branko: Vergine

Il tuo successo deriva dall’essere consapevoli e reattivi. Mentre molti intorno a te stanno ignorando o resistendo ai fatti della realtà, tu li stai gestendo abilmente.

Oroscopo 23 aprile Branko: Bilancia

Il brivido della scoperta non è riservato a esploratori, scienziati, archeologi e minatori di diamanti. Oggi scoprirai fatti selvaggi, gemme grezze e altri tesori nascosti nella tua vita quotidiana.

Oroscopo 23 aprile Branko: Scorpione

I sentimenti irrisolti possono davvero sentirsi molto a disagio mentre si agitano nel tuo corpo e nella tua mente, alla ricerca di un posto dove stabilirsi. Il lato positivo è che questo è il brusio caotico di un enorme potenziale creativo.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 aprile Branko: Sagittario

C’era una volta, te ne sei andato perché sembrava meglio che entrare in una discussione o peggio, perdere tempo con qualcosa di noioso e immutabile. Oggi ripeterai quella mossa molto efficace.

Oroscopo 23 aprile Branko: Capricorno

La stessa sfida che hai affrontato il mese scorso sta tornando in nuove forme, offrendoti la possibilità di testare risposte diverse. Più tardi annoterai questo problema tra i tuoi migliori insegnanti.

Oroscopo 23 aprile Branko: Acquario

Puoi modificare la dinamica di una relazione senza aspettare che l’altra persona cambi. Basta pensare in modo diverso per interrompere schemi indesiderati.

Oroscopo 23 aprile Branko: Pesci

Per quanto riguarda il lavoro che è al di sopra della tua testa o la sfida che sembra fuori dalla tua portata: vai avanti comunque. Le illusioni abbondano. Sono in gioco cortine fumogene e oggetti di scena. Il grande masso è fatto di carta velina.

