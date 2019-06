Oroscopo di lunedì 24 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di lunedì 24 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 22 giugno 2019.

Oroscopo di martedì 25 giugno 2019, le previsioni

Ariete

Non si tratta di condividere il tuo segreto con gli amici. Nettuno ti sta chiedendo di organizzarti, di mettere dei paletti e controllare anche questi aspetti adesso.

Toro

Il tuo rapporto con te stesso cambierà un po’ in questa fase. Puoi scegliere di rendere pubblico ciò che stai facendo, spiritualmente o no.

Gemelli

La rete di amicizie sta assumendo dei contorni che non prevedevi inizialmente, ma probabilmente è qualcosa con cui dovrai fare i conti prima o poi

Cancro

Ci sarà un importante punto di svolta, in questo periodo di autoesame. Probabilmente riuscirai a capire la mentalità da adottare da qui in avanti.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

Torna al passato, per costruire per il futuro. È estremamente comune trovare persone che ripetono continuamente i propri errori: è quello che non devi assolutamente fare.

Vergine

Il lavoro vi mette a dura prova, è qualcosa che speravate di non dover soffrire ma non ci sono alternative, dovete sopportarlo.

Bilancia

La tua parte razionale ti sta togliendo alcune possibilità sul piano sentimentale. Dovresti concederti il lusso di lasciarti andare, ogni tanto.

Scorpione

La stanchezza di questo momento non vi fa vedere le cose dal punto giusto. La giusta prospettiva è lì davanti a voi ma dovete concedervi di visualizzarla.

Aggiornamento ore 11.00

Sagittario

Mettete da parte per un attimo le questioni economiche: non andrete in bancarotta se regalate al vostro partner una serata tutta per voi.

Capricorno

Non vi fidate allo stesso modo di una persona che conoscete da tanti anni. Chiedetevi perché, siete cambiati voi o lui?

Acquario

Siete d’umore molto positivo e la giornata sarà in discesa sia sul lavoro che nelle altre sfere, in particolare per quanto riguarda il sentimento.

Pesci

Il ricordo a volte fa male, non siete riusciti ancora a metabolizzare bene. Finché non sarà il momento, cercate di distrarvi e pensare ad altro.

Aggiornamento ore 15.00