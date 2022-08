Paolo Berlusconi, maxi furto in casa della ex

(Adnkronos) –

Maxi furto nella casa milanese di Antonella Costanzo, ex moglie di Paolo Berlusconi. Stando alle prime ricostruzioni, il ladro si sarebbe introdotto nell’appartamento di via Pagano, di proprietà dell’ex cognata di Silvio Berlusconi, lo scorso 22 agosto. Avrebbe approfittato dell’assenza della padrona di casa per le vacanze estive. Una volta entrato si è trovato davanti a due casseforti: una è riuscita a svuotarla, l’altra no, decidendo quindi di portarla via per completare il lavoro con calma in un posto sicuro.

Secondo Costanzo nel furto, oltre che un’ingente somma di denaro, sono stati sottratti gioielli e altri oggetti preziosi di cui, attualmente, non si conosce ancora l’ammontare. Si pensa almeno a qualche centinaia di migliaia di euro. Ad accorgersi del furto è stato l’addetto alle pulizie nonché portiere del palazzo che ha trovato la porta dell’abitazione aperta.