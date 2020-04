Una grande serata nella quale la musica di piú alto valore e la cultura musicale per definizione si sposano in un tutt´uno con il piccolo schermo, che prova ancora una volta a rappresentare quel fondamentale collante, sia come intrattenimento che come conoscenza per gli italiani.

Stiamo parlando della prima serata di oggi, 24 Aprile 2020 di Rai 1 che ha deciso di dedicarsi in modo completo alla figura di Pavarotti.

Uno dei piú grandi interpreti della musica italiana viene raccontato dunque in prime time e il notissimo a compianto tenore sará ricordato tramita una pellicola di autore, a cura, infatti, di Ron Howard.

“Pavarotti”, il film-documentario di Ron Howard su Rai1: orario e anticipazioni

Un vero ritratto a 360 gradi del grande tenore italiano. Il film-documentario “Pavarotti”, realizzato dal celebre regista americano Ron Howard, va dunque in onda, in prima visione, su Rai1 oggi venerdì 24 aprile alle 21.25.

Un omaggio del regista al cantante lirico italiano amato in tutto il mondo. Luciano Pavarotti: una voce e una carriera incredibile, ma nello stesso tempo anche una persona generosa con uno valoroso atteggiamento verso la vita.

Nello spettacolo, come nella beneficenza, ha fatto conoscere l’opera alle masse, ha portato sullo stesso palco la lirica e il pop. Per la prima volta con la piena collaborazione della famiglia, che fino a questo momento non aveva mai detto si a farsi intervistare, un ritratto di un grande interprete, in grado di emozionare tutti, a tutte le latitudini del pianeta.