Pd, Schlein: “E’ finita? Mettetevi comodi, siamo qui per restare”

(Adnkronos) – “A chi pensa che sia finita, io dico che abbiamo solo cominciato”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram dopo le tensioni per la sconfitta dei dem alle elezioni comunali 2023. “Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti. Mettetevi comodi, siamo qui per restare”.

C’è un “lavoro lungo da fare – continua – coinvolgendo partito e territori. Andiamo avanti con le nostre battaglie. Non ci spaventano gli attacchi. Siamo qui per fare esattamente quello che diciamo. Noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva e da dare una speranza a questo paese. Come si dice dalle mie parti: teniamo botta”.