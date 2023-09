Piazza Califano – Il M5s: “Maggioranza del Municipio III fa sfumare la festa con la cittadinanza”

“L’attuale maggioranza dem, alle prese con estremi problemi interni, non vuole permettere l’inaugurazione nei tempi di piazza Franco Califano, nonostante la Giunta Capitolina abbia già deliberato in tal senso due mesi fa.

Dopo aver votato a fine marzo il nostro atto sull’intitolazione della piazza di Casale Nei, meglio conosciuta come piazza archeologica, a Franco Califano, la Commissione Ambiente e Urbanistica non ha messo in votazione all’odg il nostro atto. I tempi così si allungheranno e sfuma l’opportunità di inaugurare la piazza il giorno del compleanno del cantautore.

Strano, perché questo è stato un atto che ha messo d’accordo tutte le forze politiche, tanto che se noi l’abbiamo presentato in Municipio, in Campidoglio l’ha fatto FdI. E per una volta che si era riusciti a stare nei tempi nonostante la burocrazia, ci pensano i dem di Marchionne a bloccare tutto. Forse perché l’atto non era uno dei loro.

Poteva essere un grande momento di festa e di ritrovo con la cittadinanza per festeggiare le eterne canzoni e la carriera di Califano. Ma proprio come lui non escludeva il ritorno, non lo facciamo nemmeno noi: cercheremo una nuova data al più presto“.

Così in una nota i consiglieri M5S del terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.

