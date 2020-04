Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 15 aprile 2020. Ospiti e anticipazioni

Anche oggi non mancherà la puntata di Pomeriggio Cinque, programma condotto eu Canale 5 da Barbara D’Urso. Con partenza alle 17 tanto dibattito sull’emergenza Covid 19.

Nell’ultima puntata si è parlato dell’eventualità di una stagione turistica al mare con barriere o box di plexiglass fra gli ombrelloni.

Il virologo Francesco Broccolo è intervenuto dicendo: “Potremo fare ipotesi quando usciremo dalla pandemia, intorno ai primi di maggio. Ne usciremo quando il contagio sarà allo 0,1 per cento. Adesso siamo al 2 per cento, ma questo dato è influenzato dai tanti tamponi che stiamo facendo nelle case di riposo in Lombardia. Per quanto riguarda le strutture in plexiglass, mi sembra una proposta bizzarra. Io aprirei le strutture balneari soprattutto alle categorie a zero letalità, come bambini, giovani e donne. Per quanto riguarda le categorie a rischio, valuterei una patente di immunità. Sulle donne punterei anche per il reinserimento lavorativo”.