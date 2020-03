Pornhub Premium gratis in Italia per un mese: l’iniziativa per fronteggiare la solitudine da coronavirus

Pornhub Premium gratis in Italia per un mese: l’iniziativa per fronteggiare la...

L’isolamento impone sacrifici, così come la lotta al coronavirus, nemico invisibile e pericoloso. La raccomandazione accorata che diventa quasi un grido d’aiuto è: restate a casa. Limitare le uscite alle emergenze, questo il primo passo per rallentare il diffondersi del virus. Viene naturale che il tempo da passare a casa sarà moltissimo, almeno per un paio di settimane.

Niente paura però, se avete il timore di annoiarvi Pornhub corre in vostro aiuto. Per rendere più semplice l’isolamento il noto portale per adulti, che colleziona miliardi di viste all’anno, ha deciso di regalare a tutti gli utenti italiani la versione Premium per tutto il mese di marzo. Tradotto. Fino al 31 marzo gli italiano potranno accedere a tutte le sezioni del sito senza limitazioni.

Pornhub vicino all’Italia

Un gesto per far capire di essere vicini al popolo italiani: “Forza Italia, We love you!“. Con questo messaggio Pornhub ha lanciato l’iniziativa. Chi si sente solo o ha voglia semplicemente svagarsi un po’ ora sa cosa fare per un mese.

E non è tutto, Pornhub ha deciso di spingersi ancora oltre nella sua opera di generosità. Una parte dei proventi di marzo, infatti, verrà devoluta all’Italia per aiutarla a fronteggiare il momento delicato. Un piccolo gesto che fa bene sperare e farà sicuramente sentire meno soli chi è costretto in casa.