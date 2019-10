Potere alle Storie: venerdì 25 ottobre si apre il Festival della Narrazione

Sta per iniziare ufficialmente, con appuntamento alle 18.30 di venerdì 25 ottobre la terza edizione del Festival della Narrazione Potere alle storie. Il Sottoscala 9 in via Isonzo 194. La manifestazione ospiterà tre giorni di incontri, presentazioni, talk, live e musica dal vivo che avranno come tema lo Spazio, da quello astronomico a quello urbano, e una importante novità: il Premio Potere alle Storie sulla narrazione, un riconoscimento alle migliori storie e ai migliori storytellers dell’anno.

La giornata si aprirà alle 17.00 con un momento pre Festival, a cura del Club dei Lettori Magma in collaborazione con Tunué, con la presentazione del libro ‘La vita dispari’ di Paolo Colagrande, pubblicato da Einaudi.

Alle 18:30 si aprirà ufficialmente il festival con la presentazione del Premio Potere alle Storie, alla presenza di Paolo Valente, direttore del Festival, Massimiliano Clemente, direttore editoriale di Tunué, Giuseppe Granieri, docente all’Università di Urbino, Flavia Perina, scrittrice e giornalista e di Mohamed Keita, fotografo e cooperante.

Alle 19:30 ci sarà il secondo appuntamento con uno degli eventi di punta della manifestazione: la proiezione del rockumentary di Fabio Lovino sul musicista Riccardo Sinigallia, entrambi presenti all’incontro insieme a G Max dei Flaminio Maphia. Insieme a loro Gianni Sodano.

Potere alle Storie quest’anno proseguirà con tre serate live, sempre al Sottoscala9 dalle 22.30.

La prima serata vedrà ospite Massimiliano Loizzi, conosciuto ai più per le sue interpretazioni nei video del Terzo Segreto di Satira, con il suo spettacolo di stand-up comedy “Quando diventi piccolo”, tratto dal suo libro uscito per Fabbri Editore;

A seguire, intorno alle 23.30, uno dei djset più conosciuti nella scena romana, quello di Luzy L.

Gli eventi della fascia pomeridiana sono gratuiti, è previsto un contributo solo per gli spettacoli serali (5€), per i quali, ma solo per venerdì, è possibile acquistare un abbonamento (10 €), valido per le tre serate.

Potere alle Storie 2019, Spazio – è ideato e promosso da MAGMA, in collaborazione con Vilineria, Sottoscala9, Libreria Sicconi Tuttoscuola, Park Hotel, Eppy Car, Devoto.

Potere alle Storie è un festival patrocinato dal Comune di Latina, dalla Provincia di Latina e dalla Regione Lazio.