Programma riaperture fase 1-2-3 su Whatsapp, attenzione alla foto di Ansa.com: non è autentica

In queste ore sta circolando con insistenza una foto su Whatsapp che attraverso un grafico indica il periodo di riapertura di tutte le attività commerciali e di aggregazione sociale come cinema e teatri. Il grafico in questione è ‘certificato’ dalla fonte Ansa.com: un modo, da parte di chi ha diffuso la foto, di amplificare il grado di credibilità della notizia.

Peccato però che Ansa.com non esista, e che la più nota agenzia di stampa italiana abbia il dominio in Ansa.it. Il primo campanello d’allarme per capire quindi che il grafico poggia su basi inesistenti ed è probabilmente tendenzioso è proprio la fonte volutamente ingannevole. Un modo come un altro per confondere le idee ai cittadini già incerti in un momento così delicato.

Quando riapre l’Italia

È indubbio che in questi giorni la task force preposta all’individuazione di periodi prestabiliti per la riapertura degli esercizi commerciale e dei luoghi di aggregazione e attività sportive sia già a lavoro per preparare una sorta di tabella e calendarizzazione, ma al momento non vi è alcuna certezza in nessun caso.

Motivo per cui la foto che in queste ore sta circolando su Whatsapp deve essere considerata una fake news per il tentativo di anticipare date che al momento nemmeno gli organi preposti riescono a stilare. Per un calendario completo delle riaperture bisognerà attendere quindi ancora qualche giorno, per poi essere ufficializzato dal governo. Fino a quel momento rimangono solo ipotesi.