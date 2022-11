“Quel missile non è dell’Ucraina”, ribadisce Zelensky. E Kuleba chiede i caccia F16 “Per proteggere la Nato” (!)

Niente da fare, Zelensky non vuol sentire ragioni e, intervistato dai media ucraini, ha tenuto a rimarcare che il missile caduto ieri in Polonia, non è stato lanciato dalla contraerea di Kiev. Come riporta l’agenzia di stampa Interfax Ukraine, il presidente ha affermato di essere stato informato di tutto ciò dalle sue Forze armate e dell’aviazione, dunque, ha affermato, “non posso far altro che fidarmi di loro“.

Kuleba invoca un vertice Nato con Kiev per “elaborare altre azioni congiunte, per costringere Mosca a cambiare il ritmo dell’escalation”

E se, ‘obtorto collo’, Zelensky inizia finalmente ad accettare l’evidenza per la quale, Nato, Ue, e Stati Uniti non hanno la minima intenzione di venire inglobati in un conflitto contro la Russia, non sembra invece averlo ancora ‘afferrato’ il suo ministro degli Esteri, Dimitro Kuleba, che è tornato a chiedere la convocazione – e la partecipazione ucraina – di un vertice Nato, perché “la risposta alle azioni russe dovrebbe essere dura e fondata sui principi“. Dunque, in questo senso, sedendosi al tavolo con la Nato, Kiev potrebbe dare il suo contributo, ed “elaborare altre azioni congiunte, con l’obiettivo di costringere Mosca a cambiare il ritmo dell’escalation“.

Kuleba anche chiede i caccia F15 ed F16 perché “oggi proteggere i cieli dell’Ucraina significa proteggere la Nato”

Ma non solo, come se non bastasse, Kuleba è anche tornato a chiedere agli alleati la consegna di caccia modello F15 e F16 perché, secondo lui (come se Putin fosse davvero ‘scemo’), “oggi proteggere i cieli dell’Ucraina significa proteggere la Nato“. E poi, nuovamente, “La Russia ora sta promuovendo una teoria complottista secondo la quale sarebbe un missile della difesa aerea ucraina ad essere caduto nel territorio polacco. Questo non è vero. Nessuno dovrebbe accettare la propaganda russa o amplificarne il messaggio, questa lezione l’avremmo dovuta imparare sin dall’abbattimento del volo 17 della Malaysia Airlines“.

Max