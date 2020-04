Rai Gulp, la seconda stagione di Robin Hood in prima visione: ecco da quando, canale, sigla serie degli Zero Assoluto

La seconda stagione di “Robin Hood “, la serie per i più piccoli (ma non solo) che racconta le gesta del giovane eroe che aiutava i deboli e poveri, torna in prima visione su Rai Gulp (canale 42).

Una produzione che si vanta, per di più di una particolarissima sigla che è stata scritta e interpretata dagli Zero Assoluto.

Rai Gulp, la seconda stagione di Robin Hood: i nuovi episodi da quando

Nuovi episodi su Rai Gulp per il giovane Robin Hood. Da venerdì 1 maggio, alle 12.35 sul canale 42 del digitale terrestre, ci sarà la seconda stagione della serie animata “Robin Hood – Alla conquista di Sherwood”.

Nella famosa foresta di Sherwood, vanno dunque avanti le avventure del giovane Robin Hood, che ha solo dieci anni, ma è già un eroe.

Rifugiati con lui nel mulino abbandonato gli amici Tuck e Little John, Scarlett e Marian. Il perfido Principe Giovanni, favorito dall’assenza di suo fratello, il re Riccardo Cuor di Leone, continua a tartassare la popolazione di Nottingham con tasse sempre più alte e crudeli.

E Robin in compagnia del suo fedele arco e dei suoi amici continua a combattere per ristabilire la giustizia a Nottingham. Divertimento, insegnamento e azione sono al centro di una storia accompagnati dalla musica degli Zero Assoluto che hanno scritto e interpretato la sigla della serie.

Su RaiPlay le prime due stagioni complete del cartone animato saranno disponibili come box set, sempre dal 1 maggio.