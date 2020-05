Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado: canali e materie 6 Maggio

Oramai è un dato di fatto più che assodato: la scuola non riprende fino a Settembre ma lo studio e la didattica non si possono interrompere e bisogna continuare a studiare, formarsi e seguire programmi ben precisi.

Sono i giorni del coronavirus e della pandemia del covid-19 e in questi tempi domina lo studio a distanza.

Il progetto della scuola a casa, indicato dal ministero e dai sistemi delle lezioni a distanza, vengono favorite anche dal sosteno della Rai.

In tv anche per oggi 6 Mggio ecco una moltitudine di lezioni importanti e in particolare in questo contesto ci dedichiamo alle lezioni per secondarie di secondo grado. Ecco cosa c’è in cartello oggi.

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado sulla Rai

Oggi Mercoledì 6 maggio “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, lancia nello specifico queste lezioni:

08.30 – Spagnolo: Nella residenza degli studenti di Madrid, tenuta dal professor Marco Morretta dell’Istituto “Carlo Emilio Gadda” di Paderno Dugnano (Mi) (replica alle 18.00).

09.30 – Fisica: Orbite e buchi neri, con il professor Valentino Lacquaniti del Liceo Statale “Terenzio Mamiani” (replica alle 14.30).

13.30 – Design/Moda: Design e moda: discipline progettuali e laboratorio, con la professoressa Manuela Mancioppi del Liceo Artistico “Enzo Rossi” di Roma (replica alle 18.30).

Questo, invece, il programma per Scuol@casa Maturità:

19.30 – Italiano: Fatta l’Italia, bisogna fare l’italiano: da Garrone a Mussolini, il fascismo e la lingua italiana. La parola e la realtà: lingua e stile del romanzo del primo Novecento. Lezione tenuta dalla linguista Valeria Della Valle

Gli orari delle lezioni sono consultabili al link Rai Scuola, e le lezioni scisse per unità didattica si trovano sul sito di Rai Cultura.