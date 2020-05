Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado: canali e materie del 15 Maggio 2020

Anche quest’oggi si rinnova il virtuoso e apprezzato percorso che la Rai come tv nazionale ha inteso lanciare e rafforzare in questi giorni di pandemia da coronavirus nei riguardi della scuola con percorsi di formazione e di didattica a distanza.

Come sappiamo infatti le scuole sono chiuse fino a settembre e nonostante lo sforzo che docenti e istituzioni stanno facendo per rafforzare la scuola da remoto, ulteriori aiuti e supporti sono sempre utili.

In tal senso da giorni la Rai lancia un progetto di scuola a casa per corroborare questo senso di condivisione di cultura a distanza. Nella giornata odierna del 15 Maggio che cosa si prevede col progetto Scuola a casa, in particolare riferimento agli orari delle lezioni per le secondarie di secondo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado

Le lezioni per gli studenti su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Oggi Venerdì 15 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, lancia dunque le seguenti lezioni:

08.30 – Cinese: Corso introduttivo di conversazione cinese, tenuta dal professor Chen Chen del Convitto Nazionale di Roma (replica alle 18.00)

9.30 – Biologia: I virus e i microrganismi, con la professoressa Elisabetta Affabris del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre(replica alle 14.30)

10.30 – Italiano: Italo Svevo, con la professoressa teresa cecere dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi (replica alle 15.30)

13.00 – Educazione fisica: L’efficienza fisica per la salute e il benessere, con il professor Mario Bellucci del Liceo scientifico “Farnesina” di Roma (replica alle 18.30)

Gli orari delle lezioni sono consultabili al link Rai Scuola, mentre le lezioni divise per unità didattica sono sul sito di Rai Cultura.