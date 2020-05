Rai, Scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado: materie e canali oggi 15 Maggio 2020

In data odierna 15 Maggio 2020 si ripropone il viaggio che la Rai come tv nazionale ha intrapreso in questi giorni di pandemia da coronavirus in riferimetno alla scuola con un lungo iter di didattica a distanza.

Come noto le scuole sono chiuse fino a settembre e si studia da remoto: ecco perchè la Rai ha varato uun progetto di scuola a casa per sostenere gli studenti italiani in un miglior accesso alla cultura.

E oggi, 15 Maggio che cosa si ha in cartello col progetto Scuola a casa, in merito agli orari delle lezioni per le primarie e secondarie di primo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado: dove e come

Diciannovesimo giorno di lezioni su Rai Gulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse: oggi Venerdì 15 maggio, alle 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, proseguono dunque le lezioni per la scuola primaria, con il maestro Alex Corlazzoli.

Questa la sequenza delle lezioni:

9.15 Grammatica: la punteggiatura;

9.25 Attività motoria: la finta con Daniel Lo Pinto;

9.30 Musica: il jazz;

9.45 Arte: Vasilij Kandinskij;

10.00 La Matematica e la Musica;

10.10 Inglese con Fumbleland.

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema la “caduta”.

10.15 Il concetto di “caduta”;

10.20 Teatro: la Commedia dell’Arte (con l’attore e regista Eugenio Allegri);

10.30 Letteratura: Luigi Pirandello;

10.40 La caduta libera di un corpo;

10.45 Arte: il Manierismo e la caduta dei giganti (con la prof.ssa Beatrice Calandri);

10.55 Sport Stories: Hockey con Francesco Lacedelli;

11.00 Educazione fisica: giocoleria (con il prof. Francesco Cicogna);

11.10 Geografia/Storia: la Germania e la caduta del Muro di Berlino;

11.20 Errori di ortografia (con il prof. Enrico Galiano);

11.30 Don Chisciotte;

11.40 Break: Ariana Grande “No tears left to cry”;

11.45 Matematica: approccio all’algebra – i monomi (con la prof.ssa Sandra Bacci);

11.55 Scienze: gli asteroidi e l’attrito.