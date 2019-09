Raige è Warner Chappel Music Italiana

Nell’ambito del mondo discografico il gruppo Warner Chappel Music Italiana annuncia la firma di un accordo editoriale con Raige, all’anagrafe Alex Andrea Vella, il cantautore urban che riesce a raccontare al pubblico il suo modo di vivere il mondo con un linguaggio semplice e diretto.

Infatti, dopo il grande successo ottenuto come co-autore dei brani “Il mestiere della Vita” di Tiziano Ferro (certificato disco di platino), “Direzione la Vita” di Annalisa (certificato disco di platino) e del più recente “Acqua su marte” di Tormento feat J-AX (entrato nella top 10 EarOne per alcune settimane e scelto da Sky Sport come sigla dei mondiali di calcio femminile), Raige è pronto a intraprendere un nuovo percorso autorale insieme a Warner Chappell, molto soddisfatta di questo nuovo ingresso nella propria squadra.

Riccardo Loda, A&R Manager di Warner Chappell Music Italiana, dichiara in merito: “Sono molto orgoglioso che Alex abbia scelto Warner Chappell come partner editoriale. Raige è un talento unico, la sua scrittura vivida e ricca di emozioni è ciò che stavamo cercando. Iniziamo ora, condividendo la stessa determinazione, a costruire insieme un percorso fatto di successi e amore per la musica”.

Dal canto suo Raige ha invece commentato: “È stata una scelta facile per me, con queste persone condividiamo lo stesso amore per la musica, la stessa passione e nei loro uffici si respira voglia di cambiamento, necessità di non fermarsi. Con Warner Chappell il mio lavoro di autore sarà prioritario come mai prima d’ora. Dovrò scavare a fondo per portare alla luce il bello e il brutto, e per trovare ancora il coraggio di raccontare entrambi“.

Alex Andrea Vella in arte Raige è una delle nuove voci del cantautorato italiano: urban nell’anima, popular nel suo modo di vedere e vivere la musica. La sua penna è in grado di raccontare con chiarezza e semplicità concetti importanti, senza risultare banale e scontato. Partito dal Rap, a cui ha regalato il master piece “Tora-Ki”, il suo primo album riconosciuto come uno dei fondamentali del genere in Italia, negli anni ha collezionato 4 album da solista e grandi collaborazioni con i maggiori esponenti del genere e non, fino ad arrivare, dopo il singolo “Dimenticare (Mai)” certificato disco d’oro da FIMI, a calcare nel 2017 il palco di Sanremo. Lo stesso anno ha anche pubblicato il suo primo romanzo per Rizzoli “Tutta la colpa del mondo”. “Affetto Placebo” è il titolo del suo ultimo disco, uscito lo scorso giugno. Ad agosto 2019 Raige entra a far parte del roster di Warner Chappell Music Italiana.

Un’aziende leader nel campo dell’editoria musicale

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

www.warnerchappell.it – www.facebook.com/WarnerChappellMusicItaliana

Max