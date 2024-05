Giovanna Marini, storica cantautrice folk capitolina, si è spenta ad 87 anni. Stimata studiosa etno-musicale, stimatissima, ha collaborato con artisti prestigiosi

Il mondo della Canzone d’autore è in lutto per la scomparsa ad 87 anni della grande Giovanna Marini, musicista-cantautrice, ed antesignana della musica folk e di protesta.

Come recita Wikipedia, per chi non ne sapesse ed intende documentarsi, Giovanna Marini, nata a Roma il 19 gennaio del 1937, e registrata all’anagrafe come Giovanna Salviucci “è stata una stimata cantautrice, nonché una valida ricercatrice ento-musicale e ‘folklorista’ itaiana”.

Nel corso della sua lunga e preziosa avventura artistica, la marini ha collaborato con i più grandi intellettuali ed artisti del secolo scorso, come Pasolini, Fo, ma anche De Gregori ed altri illustri rappresentantidell’Arte in generale), tra gli storici protagonisti del Folkstudio di Roma quando, nei Settanta, rappresentava una vera e propria fucina di talenti artistici.

Anche il Club Tenco, che da ben 50 anni celebra la Canzone d’autore in quel di Sanremo, ha voluto ricordare Giovanna Marini (che qui si è esibita per l’ultima volta nel 2012, nella foto), scrivendo:

“È morta Giovanna Marini.

Musicista di eccelsa formazione e cultura, con le sue composizioni ha scritto alcune pagine indelebili della storia della canzone.

Premio Tenco nel 1983 e poi Premio Rambaldi nel 2018 – per Cose di Amilcare a Barcellona –, è stata più volte acclamata ospite delle diverse iniziative del Club Tenco che l’ha seguita in tutta la sua luminosa carriera italiana e internazionale.

Amandola, riamato”.

Max