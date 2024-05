Eventi Live – E’ ‘sold-out’ il ‘Power Up Tour – Europe 2024’ degli AC/DC, attesi per sabato 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio Emilia

Si avvicina l’unica tappa italiana dei leggendari AC/DC, con The Pretty Reckless come band di apertura, prevista per sabato 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia ed esaurita in poche ore con 100,000 biglietti venduti. Per consentire al pubblico di rientrare a casa comodamente dopo il concerto, in aggiunta ai treni Frecciarossa verso Milano e Roma sono ora aperte le vendite di tre treni regionali, a cura di Bus For Fun, tutti in partenza dalla stazione di Reggio Emilia, in piazza Guglielmo Marconi, nella notte tra il 25 e il 26 maggio. Due treni partiranno in direzione Bologna Centrale Reggio Emilia (01:00), Modena (01:12), Bologna Centrale (01:35), Reggio Emilia (02:30), Modena (02:42), Bologna Centrale (03:05) Un treno invece andrà in direzione Milano Centrale Reggio Emilia (01:30), Parma (01:45), Piacenza (02:15), Milano Centrale (03:10) I biglietti sono in vendita sul sito Bus For Fun. Queste invece le tratte coperte da Frecciarossa Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia a Roma Termini con fermate a Firenze Santa Maria Novella e Roma Tiburtina. Frecciarossa 99148 da Reggio Emilia a Torino Porta Nuova con fermate a Milano Centrale e Torino Porta Susa. Gli ultimi biglietti dei Frecciarossa sono acquistabili tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, o sul sito Trenitalia.com. Inoltre, grazie all’offerta Speciale Eventi di Trenitalia, tutti i possessori dei biglietti del concerto potranno viaggiare usufruendo di sconti fino all’80% rispetto al prezzo del biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto. Per chi preferisse raggiungere l’arena in macchina, è possibile prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito Park For Fun. Dallo scorso 25 aprile è possibile accedere alla procedura di cambio nominativo sul sito Ticketone; ricordiamo che è possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto. Barley Arts sempre di non affidarsi ai circuiti di Secondary Ticketing per l’acquisto dei biglietti del concerto, evitando di dare linfa al mercato illegale di biglietti per eventi live. I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni. L’accreditamento allo show italiano per gli ospiti con disabilità è stato gestito dalla Onlus Mani Amiche. I posti nell’area prevista sono esauriti e sono stati assegnati seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle richieste. Per rimanere sempre aggiornati sul concerto, è disponbile sugli store digitali Barley Arts x ACDC, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom con tutte le informazioni utili per vivere al meglio il concerto italiano. Max