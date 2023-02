Regionali 2023, Salvini: “Gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona”

(Adnkronos) – “Al di là del fatto che il dato non è definitivo, in alcune province lombarde i voti di lista della Lega e voti di lista di Fontana sono ampiamente quelli del primo partito. Sono contento perché questa è una conferma che il gioco di squadra con Giorgia e con Silvio funziona”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, commenta risultati elettorali delle elezioni regionali in Lombardia, dalla sede di via Bellerio. “Ho sentito oggi sia Silvio che Giorgia -aggiunge- e siamo contenti dell’affermazione della squadra”.

“Per la Lega sono molto contento anche se mi interessa la vittoria di squadra”, insiste. Questa, spiega Salvini, “è anche una vittoria e una conferma dei primi 100 giorni di governo, di squadra. A differenza di altri non mi appassionava il confronto interno, ma avere la conferma che in questi primi 100 giorni di governo anche i ministri della Lega fossero apprezzati, al di là del fatto che il dato non è definitivo”.

“Penso -aggiunge- che questi cento giorni di Lega al governo con poca polemica siano parte di questo ottimo risultato; tornare a vedere la Lega ampiamente sopra il 20% in provincia di Bergamo e a Brescia, Como, Lecco e Sondrio al 30% è qualcosa che ci dice che la strada è quella giusta”.

“Mi interessa parlare a chi non ha votato perché quella – sottolinea il vicepremier – è una bocciatura per tutti. E dobbiamo capire come restituire fiducia e appassionare coloro che a Roma e Milano hanno fatto altre scelte. Sono consapevole che tanta gente non è andata a votare -osserva Salvini- ma penso che in piccolo il lavoro dei ministri della Lega al governo sia stato apprezzato e ricompensato. In soli 4 mesi in alcune province la Lega ha addirittura raddoppiato il voto delle politiche”.

“Mi porto via con orgoglio questo risultato straordinario, inatteso e bello, che ci dà forza. Guardiamo con orgoglio i prossimi mesi di governo; il prossimo appuntamento regionale sarà il 2 e 3 aprile in Friuli e a maggio ci saranno amministrative in tanti comuni importanti – ricorda Salvini -. Se il clima è quello che abbiamo respirato ieri e oggi come Lega e centrodestra in Lombardia e Lazio sarà una primavera interessante. Capisco che il grande problema delle famiglie italiane sia economico, tra lo stipendio, il costo dell’abitare e delle bollette”, evidenzia Salvini. E allora, “vedremo di meritarci uno per uno i tanti voti che la Lega ha preso in Lombardia e nel Lazio”