Rifiuti Roma: sul trasporto a Santa Palomba nessuna decisione, con Rfi ci sono varie ipotesi allo studio

Per affrontare e risolvere il tema del trasporto su ferro dei rifiuti a Santa Palomba, sede del futuro termovalorizzatore, Roma Capitale ha richiesto a Ferrovie uno studio di fattibilità che è ancora non si è concluso, e che comprende diverse ipotesi di luoghi nei quali i treni potranno essere caricati con le eco balle da trasferire all’impianto.

La ricerca si sta focalizzando sulle aree della rete di trasporto ferroviario che presentano le caratteristiche migliori, in termini di spazi e infrastrutture, che le rendono idonee per ospitare questo genere di operazioni.

In nessun caso però in tali aree verrà svolta una attività di trasferenza o stoccaggio dei rifiuti, né tantomeno verranno realizzati impianti di alcun genere, ma svolte esclusivamente le operazioni di carico sui vagoni ferroviari di ecoballe già filmate nei diversi appositi siti di trasferenza e filmatura che sono operativi, nel pieno rispetto delle norme comunitarie in tema di gestione dei rifiuti. Lo studio di fattibilità di ferrovie non si è concluso, né tantomeno alcuna decisione è stata presa quindi tutte le discussioni in materia sono premature.

Resta centrale nell’azione del Campidoglio la convinzione di realizzare impianti per risolvere definitivamente la crisi dei rifiuti e la determinazione ad agire in tal senso.

E’ quanto comunicato attraverso una in una dal Campidoglio

