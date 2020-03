Roma, cadavere trovato in una grotta di tufo sulla Flaminia

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in via Flaminia al km 12 nelle vicinanza della stazione La Celsa a Roma. Il corpo era adagiato in una grotta di tufo in localtà Grottoni. A segnalare la presenza del corpo di un uomo di età tra i 40 e 45 anni presumibilmente di nazionalità romena, sono stati due connazionali. Indagano gli agenti della Polizia locale Gruppo Cassia. Secondo quanto si apprende al momento l’ipotesi più accreditata è morte per cause naturali. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica.

Lo scorso 24 febbraio sempre in via Flaminia all’altezza della stazione La Celsa i vigili del fuoco avevano recuperato il corpo di un uomo.