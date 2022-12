Roma, calcio, Wijnaldum si avvicina al rientro

Di step in step: Wijnaldum sta aumentando il volume dei carichi di lavoro e il suo riavvicinamento al top della forma: sedute in campo, e lavoro in palestra in albergo e scarico.

E’ una fase da vivere con attenzione e staff medico e preparatori valutano le risposte del corpo di Gini che ormai tocca il pallone e calcia in porta. La speranza di Mourinho è quella di iniziare a impiegarlo anche nell’allenamento con il gruppo. Una volta arrivato a giocarsi i contrasti, e alcuni test con la Primavera, si fisserà il rientro: ipotesi fine di gennaio.