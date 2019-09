Roma, ecco Kalinic: chi è il nuovo attaccante alla corte di Fonseca

A vederla da fuori potrebbe sembrare ad una contromossa immediata alla poca incisività vista nel derby. La Roma contro la Lazio ha faticato a creare occasioni (a parte il rigore del vantaggio) ecco quindi che poche ore dopo la fine della partita a Fiumicino è arrivata un’arma in più a disposizione di Fonseca.

Nikola Kalinic è arrivato a Roma alle 23 e 30, accolto da pochi tifosi ancora in agitazione per il pareggio nel derby. Ha mostrato la sciarpa giallorossa, detto il classico ‘forza Roma’ prima di avviarsi verso la macchina che lo avrebbe accompagnato poi in hotel.

Aggiornamento 8:30

Roma, chi è Kalinic

L’attaccante croato alle 8 e 30 era già a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito primo di firmare il contratto che lo legherà ai colori giallorossi. Vuole bruciare subito le tappe, ha voglia di riscattarsi dopo qualche stagione incolore. 17 presenze ed appena 2 reti nell’ultimo anno con la maglia dell’Atletico Madrid, vestita dopo quella del Milan. Altra esperienza da dimenticare per il croato classe ‘88.

In Italia è arrivato nel 2015, acquistato dalla Fiorentina dal Dnipro. In viola ha dato il meglio di sé anche in termini realizzativi: 27 reti in due stagioni e la chiamati dei rossoneri non sfruttata però al meglio. Ora l’attaccante della Croazia, che nell’ultimo Mondiale è stato escluso a competizione in corso a causa di alcune incomprensioni con il ct, è pronto a vestire la maglia della Roma.

Arriva nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Al giocatore andranno invece 2,4 milioni a stagione. Tutto pronto: Nikola Kalinic è l’arma in più a disposizione di Fonseca.