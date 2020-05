Un operaio di 58 anni è morto oggi a Roma schiacciato da un carrello elevatore sul quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto in via Civitacampomarano 8, zona Case Rosse. Sono ancora da chiarire le cause per cui il muletto si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli che hanno delimitato la zona consentendo agli ispettori Spresal Asl Rm2 di svolgere le indagini di loro competenza.