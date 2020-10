Roma Termini: due rapine in pochi minuti, arrestati 25enne e 38enne

Termini: due rapine in pochi minuti, arrestati dalla polizia un 25enne ed una donna di 38 anni. I furti messi in atto in via Bixio e nel tunnel di Santa Bibiana. “Dammi la borsa o ti ammazzo”: armati di un coltello da cucina, i due hanno rapinato due donne, ma gli agenti hanno cominciato le ricerche dei rapinatori individuandoli in via Principe Amedeo, nel vicino quartiere dell’Esquilino.

Roma Termini: due rapine in pochi minuti, individuati all’Esquilino

Due rapine in pochi minuti. La mattina criminale di una coppia di banditi. In manette un 25enne ed una donna di 38 anni. I furti messi a segno in via Bixio e nel tunnel di Santa Bibiana. A dare vita alla mattinata criminale un uomo ed una donna. I due armati di un coltello da cucina hanno infatti rapinato due donne, prima in via Bixio e poi nel tunnel di Santa Bibiana, che divide San Loreno da Termini. La prima segnalazione di furto intorno alle 6:30 dall’Esquilino dove una donna è stata avvicinata da una coppia. Armati di coltello le hanno puntato l’arma da taglio contro, l’hanno spinta contro il muro di una palazzina e si sono fatti consegnare lo zaino che aveva indosso ed il telefono cellulare. Poi la fuga con la refurtiva. Giunti sul posto gli agenti del Commissariato San Lorenzo gli stessi sono però stati fermati da una seconda donna all’altezza del parco dei Caduti 19 luglio 1943 della via Tiburtina, nella zona del quartiere universitario. Ascoltata la vittima questa ha raccontato agli agenti di essere stata rapinata poco prima (verso alle 6:45) da una coppia armata di coltello nel tunnel di Santa Bibiana con modalità simili alla rapina consumata poco prima in via Bixio.

“Dammi la borsa o ti ammazzo”, questa la frase rivolta contro la seconda vittima dalla coppia di rapinatori che, come nel caso di via Bixio, ha spinto la vittima contro la parete del tunnel per poi rapinarla della borsa e del telefono cellulare dopo averle puntato il coltello sul fianco. Acquisita la descrizione della coppia, la stessa secondo quanto denunciato dalla due donne, gli agenti hanno cominciato le ricerche dei rapinatori indivinduandoli in via Principe Amedeo, nel vicino quartiere dell’Esquilino. Sottoposti a controllo i due sono stati ritrovati con indosso i telefoni cellulari appena rapinati alle due donne.