Sandra e Raimondo, da Casa Vianello alla carriera da calciatore: la storia d’amore più bella della TV italiana

Si era laureato in Legge, stava per diventare calciatore, alla fine però il richiamo dello spettacolo ha ammantato Raimondo e lo ha reso uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Raimondo sta per Raimondo Vianello, gentleman e comico. Più di ogni altra cosa uno di casa, la definizione più ambita da chi fa televisione.

Per chi lo ha vissuto attraverso uno schermo Raimondo Vianello è sempre apparso così: tanto affabile ed elegante da sembrare un amico di vecchia data. Ha fatto entrare il pubblico nel suo mondo, nella sua vita. Anche nella sua camera da etto. Lo ha fatto in compagnia di Sandra Mondaini, compagna di vita e per la vita, che se ne è andata pochi mesi dopo la morte del marito. E oggi, 15 aprile, sono già 10 anni dalla scomparsa di Raimondo Vianello.

Sandra e Raimondo, l’amore della tv italiana

Con Casa Vianello, che andrà in onda oggi eccezionalmente su Canale 5, Sandra e Raimondo hanno aperto le porte della loro vita ai telespettatori per 16 anni. La realtà che si fondeva nella fantasia, in un susseguirsi di episodi che hanno appassionato per anni milioni di italiani. Sandra e Raimondo hanno condiviso set e vita per più di 50 anni, sempre fianco a fianco.

Quando se n’è andato Raimondo, nel 2010, Sandra lo ha seguito pochi mesi dopo. I due si erano conosciuti sul set e non si sono più mollati, diventando la coppia più amati dagli italiani. Un gioco del destino, perché Raimondo doveva fare l’avvocato o il calciatore, lo aveva chiamato il Palermo, ma scelse lo spettacolo. E così incontrò Sandra, figlia d’arte, con cui ha creato la coppia della TV italiana, celebrata oggi con una serie di programmi ad hoc.