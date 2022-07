Sanità Lazio, l’assessore D’Amato ringrazia gli operatori del Cto che si sono prodigati per due pazienti ucraini

Poco fa, attraverso una nota diramata dalla Pisana, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato (nella foto), ha reso noto che “Sono giunti ieri in tarda serata alle ore 22.30 al CTO di Roma due cittadini ucraini. Tutto si è svolto regolarmente sia per quanto riguarda l’accoglienza sia per il ricovero. Si tratta di due ragazzi uno di 20 e uno di 30 anni con postumi paretici al braccio e alla mano. Verranno ora sottoposti ad esami clinici per valutare il danno nervoso e le possibilità di recupero della funzionalità della mano. Desidero ringraziare i medici e tutti gli operatori del CTO per il grande lavoro che stanno svolgendo”.

