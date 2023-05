Sanremo 2024, Fiorello: “Amadeus lo farà e se glielo chiedono fa pure il sesto”

(Adnkronos) – “Ma secondo voi è reale un mondo in cui Amadeus dica ‘sai, non so se farò Sanremo?’ Ma state scherzando?”. Fiorello, in diretta su Tv Talk, smentisce la ‘bombetta’ che aveva lanciato nel corso della sua trasmissione ‘VivaRai2!’ instillando il dubbio che Amadeus non volesse condurre la prossima edizione del festival di Sanremo, e che ha scatenato il delirio sui social e sui media. Lo showman rivela infatti che si è trattato di uno scherzo ad Amadeus, e racconta: “Io so che Ama il venerdì mattina non guarda VivaRai2!. Allora, siccome mi piace fargli gli scherzi, la mia mente ha deciso di farlo”.

Appena sveglio, il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha subito chiamato Fiorello: “Mi ha detto: ‘Ciuri, ho 60 messaggi, ma cosa hai detto?”, rivela Fiorello. “Io lo sapevo che lo avrebbe chiamato l’ufficio stampa, il sindaco di Sanremo, l’ad Roberto Sergio”. Dunque, nessun allarme. Anzi: “Lo fa, lo fa, e vi dirò di più… se glielo chiedono fa pure il sesto!”, chiosa Fiorello tra le risate del pubblico.