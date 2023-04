Scarlattina, casi a Roma: cosa fare?

Una circolare del ministero della salute inviata agli istituti lancia l’allarme streptococco beta-emolitico del Gruppo A, un batterio che causa la scarlattina.

I casi a Roma sono saliti del 30% secondo quanto dicono i pediatri. Nelle scuole si sta avanzando la richiesta di effettuare un tampone di controllo. “Non è più come un tempo in cui si considerava che le malattie infettive fossero trascurabili o addirittura sparite – afferma Walter Ricciardi – “straordinariamente importante la vaccinazione, quando ci sono i vaccini per prevenire queste malattie ed è molto importante l’organizzazione degli ospedali e delle strutture assistenziali per prevenire le infezioni”.