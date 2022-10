‘Scatta Velletri’ – Al via il contest “Fotografa la città e invia l’immagine a Memoria ‘900”

Sono ancora aperte le iscrizioni per il contest “Scatta Velletri”, promosso dall’Associazione Culturale Memoria ’900 per riscoprire il territorio in maniera artistica, tramite delle foto, e riflettere sui cambiamenti e le trasformazioni anche visive della nostra città.

Il regolamento integrale del contest è pubblicato sul sito www.memoria900.eu. Le tematiche dalle quali farsi ispirare per le foto, come detto, sono due: “Non sembra neanche Velletri” e “Ma è un paese per giovani?”.

Le “tracce” sono naturalmente degli spunti di riflessione e non devono rappresentare un ostacolo rigido all’invio delle foto. Ogni partecipante può scegliere una sola tematica e partecipare con una sola foto al contest. Il contest è aperto anche ai minori, previa autorizzazione scritta dei genitori.

Tra le collaborazioni nate intorno al contest – che avrà una giuria composta da fotografi professionisti ed esperti di arti visive – quella con l’Orchestra del Paese Immobile: Matteo Scannicchio, infatti, ha prestato il suo volto per fare da testimonial all’iniziativa e al termine del contest si svelerà il tipo di collaborazione prevista per questo progetto.

La partecipazione è semplicissima: si può scattare una foto di buona qualità, col cellulare o con una macchinetta, e inviarla all’email ufficiostampa@memoria900.eu indicando nome e cognome, luogo dove è stata scattata la foto, tema di riferimento tra i due proposti, descrizione di due o tre righe.

Se il partecipante è un minore, va inviata una liberatoria firmata dai genitori. Le foto saranno ricevute dal 1 settembre al 31 ottobre. La partecipazione è gratuita.

