Schillaci, ‘su accesso a cure palliative impegno e attenzione’

(Adnkronos) – Sull’accesso alle cure palliative “stiamo lavorando e ci teniamo moltissimo. Credo sia un percorso qualificante dare a tutti la possibilità di cure palliative in un momento in cui le persone ne hanno bisogno”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione a Roma della Giornata nazionale del sollievo. E sulla carenza di strutture e hospice in Italia, anche pediatrici, Schillaci assicura che “c’è il nostro impegno e il segnale dell’attenzione è stato dato nella scorsa legge di bilancio, è stata attivata – ha ricordato – una scuola di specializzazione per formare dei professionisti che sappiano curare in maniera adeguata le persone e accompagnarle in un momento delicato della loro vita. Ovviamente c’è massima attenzione ai più piccoli e ai più fragili, e alle loro famiglie”.