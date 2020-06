Sciopero scuola, oggi 8 giugno 2020 si chiude così l’anno scolastico

Sciopero generale per la scuola nella giornata di oggi, 8 giugno 2020. È così che si conclude l’anno scolastico più travagliato di sempre, con i tanti giorni di chiusura e le lezioni a distanza.

Uno sciopero concordato da tutti i sindacati, per dimostrare al governo che le risorse che il governo intende applicare per la riapertura in sicurezza a settembre sono insufficienti.

Oggi quindi non ci saranno le lezioni di didattica a distanza, per volere dei sindacati che ritengono insufficiente il miliardo e mezzo stanziato dal governo per garantire la sicurezza alla riapertura.

Come confermato dal premier Conte, ai 331 milioni già previsti per la scuola e le stesse risorse che stanno arrivando per la piccola edilizia, arriverà circa un miliardo in più dall’Europa.

Purtroppo, le scuole devono far fronte alla situazione attuale, e il settore sembra concorde con l’affermare che le risorse necessarie sarebbero il doppio. Si va dai piccoli lavori di edilizia per aumentare gli ingressi per gli studenti, alle mura di cartongesso per separare i locali. Senza dimenticare i ai lavori di adattamento di altri vani per ricavare nuove aule.

Risorse servirebbero anche per la sanificazione, il trasporto e per coprire la voce di spesa più ingente, quella dell’assunzione di nuovi docenti. Su questo punto, ci sono diverse simulazioni che provano ad appurare quanto personale serva alla riapertura. Questo anche alla luce dell’annuncio del ministro Azzolina in merito ai doppi turni. Dal Governo la conferma che ci saranno 80mila nuove assunzioni, ma i sindacati ritengono non basti.