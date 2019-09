Scooby-Doo ed i suoi amici compiono 50 anni

L’idea iniziale del produttore televisivo Fred Silverman era quella di lanciare un nuovo cartoon per il sabato mattina, ma diverso dai classici: un qualcosa che potesse virare anche nell’horror, ovviamente contenuto. Decise così di rivolgersi ad una delle più accreditate agenzie di cartoon come l’azienda di William Hanna e Joseph Barbera dove, dopo qualche giorno iniziarono a prendere forma le idee. Così, siamo nel ’68, Hanna & Barbera (cavalcando l’onda dei giovani hippy, ‘moderni’ e pacifisti, amanti della musica), richiamano Silverman proponendole una bozza dei ‘The Mysteries Five‘, una giovane band formata da Mike, Geoff, Linda ed il fratello WW, Kelly, e il loro cane ‘Too Much‘. Musicisti buoni e colorati i quali, nel corso dei viaggi per i loro concerti si trovavano a dover affrontare diverse e inaspettate avventure. La bozza ebbe così l’ok dal produttore ed Hanna e Barbera si misero al lavoro insieme ai loro disegnatori per caratterizzare e visualizzare i personaggi. Tutti intorno ad un tavolo, accanto alla abili matite di Joe Ruby e Ken Spears, anche quella del fantasioso Iwao Takamoto, che lanciò la sfida disegnando un imponente alano, sempre affamato ma, a dispetto della sua mole, anche incredibilmente pauroso. Silverman entusiasta ci mise del suo e propose di cambiare i nomi dei componenti della band: fu così che dalla fusione tra Geoff e Mike nacque Fred, Kelly diventò Daphne; Linda Velma mentre WW, Shaggy. Quindi non più ‘The Mysteries Five ma una serie intitolata ‘Is Scared?! (Chi ha paura?!). A quel punto il produttore passò ai fatti acquistando degli spazi della Cbs, dove ogni sabato – 1969 e il 1970 – avrebbe mandato in onda la nuova creatura. Ma la prima non convinse i vertici della Cbs, che giudicarono i contenuti poco adatti ad una platea fanciullesca, temendo quindi un flop. Così Silverman si impegnò ad apportare delle modifiche e, dopo vari ‘aggiustamenti’ con i disegnatori semplificarono matite e contenuti. Quindi la band rock divenne una vera e propria agenzia investigativa ma quell’alano aveva qualcosa che non andava. Così il produttore intuì che bisognava puntare su di lui e, un giorno, mentre era in auto, ascoltò casualmente ‘Stranger in the night’ di Frank Sinatra. Silverman venne ‘illuminato’ dal fraseggio finale della canzone, dove The Voice cantava “do be do be doo…”. Fu così che Too Much divenne Scooby-Doo.

L’omaggio tv di Boomerang a Scooby-Doo

Ed ora, da quel 19 settembre del 1969 sono passati ben 50 anni e nel frattempo Scooby-Doo ed i suoi amici hanno attraversato nel migliore dei modi questo autorevole lasso di tempo, sempre all’insegna del successo. Dopo aver conquistato le televisioni di tutto il pianeta (ancora oggi se la batte con ‘I Simpson’), i cinema – parliamo di circa 30 film – gadget, giocattoli, e tanto altro.

Un prestigioso anniversario che certo non poteva sfuggire a Boomerang (il canale 609 di Sky) il quale, in occasione del 50nnale, il prossimo 13 settembre proporrà un’apposita programmazione che prevede diversi film di Scooby-Doo, oltre ad una sorta del ‘meglio di’, selezionato tra gli episodi più divertenti creati in questi anni. Il clou – ci rivolgiamo ai veri fans del cartoon – si terrà alle 19,45, quando Boomerang riproporrà il primo episodio in assoluto della serie: ‘Scooby Doo – Where Are You!’. Quindi a seguire, alle 20,10 prima tv assoluta con l’ultima – ed inedita – serie dalla Warner Bros, ‘Scooby-Doo And Guess Who?’. A rendere imperdibile questo ‘Scooby-Doo Day’, il fatto che l’inedita serie presentata avrà ciascuna una guest star (che aprteciperà attivamente alla soluzione del caso in questione), proveniente dai supereroi dell’universo DC. Parliamo di ‘ospiti illustri’ come Batman, o personaggi della letteratura del calibro di Sherlock Holmes, così come politici illustri: Abraham Lincoln, od attori e cantanti amati – Woophi Goldberg, Sia – e molti altri…

Max