Sebastian Haller ha tumore a testicoli, attaccante Borussia Dortmund si ferma

(Adnkronos) – All’attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, come ha comunicato il club della Bundesliga. Il Dortmund ha detto che Haller non si sentiva bene dopo l’allenamento di lunedì e che gli esami hanno poi rivelato il tumore. Ha lasciato il ritiro pre-stagionale della squadra in Svizzera e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori esami presso una struttura medica specialistica.

“Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti gli altri”, ha detto il direttore sportivo Sebastian Kehl. “L’intera famiglia BVB spera che Sebastien si riprenda il prima possibile e che possiamo abbracciarlo di nuovo presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile”.

L’allenatore Edin Terzic e la squadra sono stati informati del problema di Haller solo dopo un’amichevole di lunedì sera contro il club spagnolo del Valencia. Haller, 28 anni, della Costa d’Avorio, si è unito al Dortmund all’inizio del mese dall’Ajax Amsterdam per circa 30 milioni di euro.