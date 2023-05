Sfida Champions: Lazio seconda, ma le altre spingono

La corsa alla Champions League è apertissima in Serie A, con varie squadre che si contendono uno dei tre posti ancora disponibili.

Il Napoli ha già garantito il primo posto grazie ad una stagione scudettata. Lazio, Juventus, Roma, Milan, Inter e Atalanta sono ancora in corsa.

La Lazio, ora è in seconda posizione, ha un vantaggio su Roma e Milan, ma è in parità negli scontri con Inter e Atalanta, e in svantaggio con la Juventus. Tutto è in bilico, e gli uomini di Sarri, dopo due sconfitte di fila, lo sanno. Col Sassuolo, necessari i 3 punti.