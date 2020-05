Sossio Aruta e Ursula Bernardo si sposano: la proposta in diretta Uomini e Donne

Sossio Aruta e Ursula Bernardo si sposano: la proposta in diretta ...

Dove tutto è iniziato l’amore culmina con una proposta di matrimonio. Protagonisti Sossio Aruta e Ursula Bernardo. Il Re Leone, fresco partecipante al Grande Fratello VIP, ha infatti chiesto di sposare la sua compagna. Il tutto davanti le telecamere, nello Studio di Uomini e Donne.

La clamorosa anticipazione è stata svelata proprio dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi, che domani manderà in versione integrale la proposta di matrimonio di Sossio a Ursula. L’ex cavaliere di Uomini e donne si è presentato in studio con un grande mazzo di fiore e in ginocchio ha chiesto la mano alla sua dama, tra la commozione generale.

Il modo migliore per cucimi are una stoia d’amore, lì dove è nata. Iniziata davanti le telecamere e sublimata di fronte alle stesse. Sossio e Veronica si sposano, le anticipazioni non hanno svelato la risposta della donna, ma i suoi occhi pieni di lacrime tradivano una felicità da ‘sì’.