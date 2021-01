Spaccio di cocaina a Ostia: coppia in manette

Una coppia finisce in manette, ad Ostia, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Tutto inizia da un controllo dei carabinieri di un’autovettura sospetta, alla cui guida vi era una 63enne romana. Nell’automobile i militari hanno rinvenuto circa 6 grammi di cocaina e 250 euro in contanti verosimilmente proventi dell’attività di spaccio. I militari hanno poi approfondito gli accertamenti presso una camera d’albergo di Fiumicino, ove la donna aveva riferito di domiciliare.

Sul posto vi era il compagno della donna e ulteriori 20 grammi circa di cocaina ancora da confezionare, svariato materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente, una pistola a salve priva di tappo rosso e la somma di 450 euro in contanti. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.