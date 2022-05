Spari alla Magliana su pregiudicato: gli scenari e la testimonianza

«Avevo qualche migliaio d’euro Mi hanno circondato in tre. Erano su uno scooter e su una moto e volevano i soldi. Io ho reagito e loro hanno sparato»: sono le parole del 44 enne pregiudicato che, nelle scorse ore, è stato oggetto di un tentativo di agguato alla Magliana, Roma. Sull’uomo è stato sparato un colpo di pistola che a quanto emerge non l’avrebbe colpito, ma che va in scia ad un altro episodio, molto dubbio e controverso, di cui fu protagonista lo stesso uomo.

Mesi fa, sul 44enne vennero esplosi da ignoti per sei colpi di arma da fuoco in questo caso nel quartiere del Trullo a Roma, e alla vittima fu necessario il ricovero in ospedale e un intervento per cavarsela. Non emerse nulla, nè la vittima dichiarò alcunché al riguardo, circa movente e identità degli aggressori,

Del caso se ne stanno occupando gli agenti della squadra mobile e quelli del commissariato San Paolo. Gli investigatori al momento restano dubbiosi sul movente della tentata rapina. I precedenti colpi di pistola che qualcuno ha indirizzato all’uomo in via Montelupo Fiorentino, al Trullo non possono non avere un peso. E c’è da scoprire la provenienza del denaro che portava nel borsello

Ieri mattina, la polizia scientifica ha fatto un lungo sopralluogo. I poliziotti hanno verificato riscontri tra il racconto della vittima e la scena. Incide anche l’assenza di telecamere nel luogo dello sparo. Gli agenti dovranno eventualmente valutarne altre, posizionate nelle vie limitrofe, che potrebbero ugualmente avere inquadrato gli aggressori.

Era il 25 novembre dello scorso anno quando il 44enne fu ferito al Trullo. Nell’occasione due persone su uno scooter esplosero almeno quei sei colpi di pistola su un tratto della strada. In seguito uomo arrivò a bordo di un’auto privata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo: venne operato d’urgenza ma in seguito l’uomo non disse nulla su chi gli aveva sparato. Affermò di non avere idea sui chi potessero essere stati i suoi aggressori.