Sportello LGBT+ – Ferraro (CG): “Ottima iniziativa, speriamo si diffonda in ogni municipio della Capitale”

“Siamo davvero contenti e soddisfatti per l’apertura dello sportello LGBT+ presso il X Municipio di Roma – afferma il Consigliere Capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro –- La nostra speranza è che ben presto in ogni municipio della Capitale ci possa essere uno sportello che sia non solo e semplicemente un punto di ritrovo simbolico ma un vero e proprio strumento di supporto e aiuto per le migliaia di donne e uomini che vivono ogni giorno immense difficoltà su questa tematica.

Mi preme ringraziare la Giunta del X Municipio per la sensibilità mostrata sul tema e, come ha sottolineato anche Marilena Grassadonia, Coordinatrice dell’Ufficio LGBT* di Roma Capitale, assume una rilevanza e un significato simbolico ancora maggiore il fatto che questo avvenga nella giornata dedicata alla visibilità LGBT+, il Coming Out Day.

Dobbiamo iniziare ad agire in maniera concreta rispetto a tali temi, in una società dove molta ignoranza e discriminazione ancora dilagano possiamo combattere l’intolleranza solo con la promozione, il supporto e la diffusione di valori etici e morali inclusivi, a sostegno di tutti. Roma Capitale e la Lista Civica Gualtieri Sindaco sono e saranno sempre in prima linea per queste battaglie”, conclude Rocco Ferraro.

Max