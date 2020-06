Stasera in TV 20 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 20 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Su Rai1 andrà in onda 20 anni che siamo italiani (Show) mentre su Rai2 ecco Ossessione senza fine: Il ritorno (Film). Quanto a Rai3, l’appuntamento è con Permette? Alberto Sordi (Film).

Su Canale5 invece in prima serata ecco Ciao Darwin 7 – La resurrezione (Show), mentre su Italia1 ecco The Warriors Gate (Film). Su Rete4 l’appuntamento è con Una vita – Stagione 16 Episodio 7 (Soap).

Infine su la7 ecco The Queen – La regina (Film) mentre su Tv8 ecco Il collezionista di ossa. E su Nove andrà in onda La vendetta di Carter (Film)

Stasera in TV sabato 20 giugno 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,25 20 anni che siamo italiani (Show)

Su Rai Due, alle 21,05 Ossessione senza fine: Il ritorno (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Permette? Alberto Sordi (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Ciao Darwin 7 – La resurrezione (Show)

Su Italia 1, alle 21,30 The Warriors Gate (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Una vita – Stagione 16 Episodio 7 (Soap)

Su La 7, alle 20,35 The Queen – La regina (Film)

Su Tv8 alle 21,30 Il collezionista di ossa

Sul Nove, alle 20,05 La vendetta di Carter (Film)