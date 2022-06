Stasera in TV 8 giugno 2022: cosa c’è in prima serata

Stasera in TV 8 giugno 2022: che cosa vedremo quest’oggi in prima serata in TV? Quali sono le proposte della TV nazionale oggi 08/06/22? Quali sono i programmi in prima serata, e quali i film, le serie e i principali format pronti a sfidarsi tra di loro. Cosa c’è da assistere nella prima serata del giorno 8 giugno 22?

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

Stasera in TV 8 giugno 2022: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

L’attesa, come sempre alta e interessata, da parte di tutta la vasta platea televisiva che sera dopo sera è vogliosa di sapere che cosa troverà sui vari principali canali nazionali come proposta per il prime time, vale a dire la prima serata in tv, sta per esser dunque svelata. Siete pronti?

Riveliamo la programmazione tv di stasera 8 giugno 2022, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Nove e Tv8.

Stasera su Rai 1

Torno indietro e cambio vita

Marco è sposato con una donna fascinosa, ha un figlio e un ottimo lavoro. Poi però sua moglie, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo…

Stasera su Rai 2

Tg2 Post – Speciale Referendum

Due piene ore incentrate sul referendum del 12 giugno. Curato dal Tg2, “Speciale Referendum” è uno degli appuntamenti principali dei prossimi giorni in vista del voto.

Stasera su Rai 3

Chi l’ha visto?

Nuovo appuntamento con il programma incentrato da anni ormai sulla ricerca delle persone scomparse in Italia e non solo.

Stasera su Rete 4

Controcorrente Prima Serata

Veronica Gentili presenta un nuovo appuntamento, a cura della redazione del Tg4, che si incentra ancora sulla politica e su cronaca e attualità.

Stasera su canale 5

L’Ora, Inchiostro contro piombo

Stagione 1 – Episodio 1 – Antonio Nicastro è un giornalista romano indicato di dirigere L’Ora di Palermo, quotidiano di partito in crisi economica. Con lui, il cronista ed ex partigiano Marcello Grisanti.

Stasera su Italia 1

Chicago Fire

Stagione 9 – Episodio 1 -Arriva Gianna Mackey, una cara amica di Cruz, che sostituirà Emily Foster sull’Ambulanza Sessantuno. E la prima uscita sarà per Mackey un vero e proprio battesimo del fuoco.

Stasera su La 7

Speciale Tg La7 – Referendum 2022

Nuovo appuntamento con l’informazione politica su La 7, approfondendo tutti i temi legati al prossimo appuntamento con le urne, e in particolare con i referendum.