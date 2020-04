Stasera in tv, Il tuo ultimo sguardo e Il giustiziere della notte: anticipazioni, dove vederli, a che ora, cast e trame

Stasera in tv, Il tuo ultimo sguardo e Il giustiziere della notte:...

Stasera in tv, sono in arrivo due pellicole molto apprezzate, cariche di adrenalina, pathos, sentimenti e trame molto intriganti. Nella serata del 14 Aprile, continuando la fase di lento e graduale avvicinamento alla perduta normalità a causa del coronavirus, la TV regala film volti a intrattenere un folto numero di utenti.

Di quale si tratta? De Il tuo ultimo sguardo e Il giustiziere della notte. Ma ci cosa si tratta? E dove vederli e a che ora? Quali sono i cast e le trame? Ecco tutte le anticipazioni.

Stasera in tv, Il tuo ultimo sguardo e Il giustiziere della notte: anticipazioni

Il tuo ultimo sguardo, un film di Sean Penn, arriva oggi su Rai Movie: parla dell’amore che spunta in mezzo alla guerra civile. Un film di genere drammatico dunque per la prima serata di martedì 14 aprile su Rai Movie, con il film “Il tuo ultimo sguardo” di Sean Penn.

Nel cast, ecco Javier Bardem e Charlize Theron. Il film, in onda alle 21.10 parla di Miguel e Wren, due medici impegnati in missioni umanitarie. Lui lotta negli ospedali da campo, lei dirige l’Ong fondata dal padre. Il primo contatto tra i due avviene quando lei decide di recarsi in Liberia durante la guerra civile.

Nasce una storia d’amore, ma i differenti punti di vista sul ruolo dell’Occidente nella risoluzione dei conflitti, porteranno la coppia a fare scelte di vita opposte. Nel cast anche Adèle Exarchopoulos, Jared Harris e Jean Reno.

Il giustiziere della notte – Death Wish su Rai4 Bruce Willis

Oggi Martedì 14 Aprile una serata d’adrenalina su Rai4 con Bruce Willis. Arriva l’action in prima serata: oggi martedì 14 aprile su Rai4 ecco il film “Il giustiziere della notte – Death Wish”, in onda alle 21.20.

E’ il rifacimento del classico film anni ’70 con Charles Bronson firmato dal mago dello splatter Eli Roth. Un medico, interpretato da Bruce Willis è alla ricerca di giustizia per la sua famiglia.

La vita tranquilla di Paul, chirurgo di Chicago, viene rovinata quando tre balordi fanno irruzione all’interno della sua abitazione per una rapina, uccidendo la moglie e violentando la figlia.

Poiché le autorità non riescono a far molto contro la delinquenza nella sua città, decide di farsi giustizia da solo. Diventa un vero e proprio giustiziere capace di scovare malviventi nel corso della notte ed ucciderli a sangue freddo raccogliendo il consenso della popolazione, stanca della criminalità.