Tamponi rapidi a 8 euro per gli under 18 (e 15 euro per gli over 18), ora anche nelle strutture private

Tamponi rapidi a 8 euro per gli under 18 (e 15 euro...

Se ne parlava già da diversi giorni, ed oggi finalmente è stato firmato oggi il protocollo d’intesa (sottoscritto fra il Commissario Figliuolo ed il ministro Speranza con le farmacie) che, oltre che nelle farmacie, garantirà agli under 18 la possibilità di poter eseguire a prezzo calmierato, i test antigenici rapidi, validi per l’emissione del Green pass, anche nelle strutture sanitarie private, autorizzate dalle Regioni, o accreditate con il servizio sanitario nazionale.

Test antigenici rapidi: 8 euro per i minori tra i 12 ed i 18 anni, e di 15 euro per gli over 18

Nello specifico, nelle strutture sanitarie aderenti all’accordo, da oggi sarà quindi possibile test antigenici rapidi al prezzo di 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, e di 15 euro per gli over 18. Ricordiamo inoltre che, analogamente all’altro protocollo, nel caso dei test eseguiti in favore dei minori, da parte dell’Amministrazione Pubblica è previsto un contributo di 7 euro, per una remunerazione complessiva, che per le strutture sanitarie sarà di 15 euro.

Ricordiamo che il protocollo resterà valido fino al 30 settembre 2021. A breve sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19, sarà possibile consultare l’elenco delle strutture aderenti.

