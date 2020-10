Temptation Island 2020, come sono andati gli ascolti di ieri sera

Temptation Island 2020, il famoso reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici è tornato in onda ieri 20 ottobre 2020 in prima serata su canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Le coppie, non famose, che come da classico format, mettono a dura prova il loro amore anche attraverso la presenza di 22 single, corteggiatori e corteggiatrici. Ma come sono andati gli ascolti del programma?

Temptation Island è ritornato in onda ieri martedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5: nella nuova edizione di Temptation Island le sei puntate prevedevano diverse coppie e tra i protagonisti vi erano Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

Dentro il resort le sei coppie devono vivere separate in due villaggi differenti e senza contatti con il mondo esterno, per tre settimane seguiti 24 ore su 24 dalle telecamere. Dovranno, poi, resistere alle tentazioni dei single.

Nella serata di ieri, martedì 20 ottobre 2020, su Rai1 la fiction in replica Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 3.589.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.06 – l’ultima puntata di Temptation Island 8 ha raccolto davanti al video 3.504.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.552.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Kickboxer: Retaliation ha intrattenuto 1.078.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.190.000 spettatori pari ad uno share del 5.6% (presentazione di 11 minuti: 942.000 – 3.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 846.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.287.000 spettatori con uno share del 5.9% (diMartedì Più: 360.000 – 3.9%). Su Tv8 Elysium segna 300.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Man on Fire – Il fuoco della vendetta ha raccolto 409.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 I bambini di Cold Rock registra 444.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris El Dorado ha ottenuto 558.000 spettatori con il 2.5%. Su Real Time Il Ragazzo di 380 Chili raccoglie 204.000 spettatori e lo 0.8%. Su Sky Uno 4 Hotel raccoglie 222.000 spettatori e lo 0.9%. Su Sky Sport Uno Lazio-Borussia Dortmund ha ottenuto 443.000 spettatori e l’1.8%.