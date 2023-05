Termovalorizzatore Roma – Trabucco e Ferraro (Cg): “Basta con tutte queste polemiche sterili”

“Si continuano a leggere polemiche sterili che sembrano voler ridurre il tutto alla dicotomia termovalorizzatore sì/termovalorizzatore no. – affermano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro – La questione andrebbe però vista a 360 gradi, esattamente come hanno fatto il Sindaco Gualtieri e l’Assessora Alfonsi con il Piano dei Rifiuti: non si tratta di realizzare un singolo impianto ma tutta una serie di strutture e di nuove direttive che possano portare finalmente a una risoluzione definitiva della problematica.

Il Piano ha già preso il via e, come dimostrano i dati dell’ACoS, anche dando già i primi frutti: gli indicatori di pulizia infatti rivelano un trend in crescita per la pulizia della strade, i cestini e le aree intorno ai cassonetti.

Sappiamo che il percorso è ancora molto lungo e in salita, ma avere finalmente un piano chiaro e ben preciso ci permetterà, come abbiamo più volte ribadito, di veder risolto in maniera definitiva il problema dei rifiuti a Roma e, soprattutto, di poter smaltire il tutto nei nostri confini, senza dover delocalizzare la spazzatura con ingenti costi per la città.

Inutile quindi perdersi in polemiche sterili sulla questione del termovalorizzatore, questi altro non è che uno dei diversi impianti che Roma Capitale dovrà costruire per avere finalmente una città pulita e in ordine, senza più immagini catastrofiche di cumuli di rifiuti per le strade”, concludono i consiglieri Trabucco e Ferraro.

