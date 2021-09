Terza dose, Ecdc: “Non urgente per popolazione generale”

Terza dose di vaccino anti covid, “sulla base delle evidenze attuali, non è urgente la somministrazione di dosi di richiamo a individui completamente vaccinati nella popolazione generale”. E’ una delle conclusioni di un rapporto tecnico pubblicato oggi dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione delle malattie e controllo delle malattie. “Dovrebbero già essere prese in considerazione dosi aggiuntive per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, come parte della loro vaccinazione primaria, se non raggiungono un livello adeguato di protezione con la vaccinazione primaria standard”, si raccomanda.