Torino, minaccia la moglie vaccinata: denunciato no vax

Denunciato per maltrattamenti alla moglie perché contrario al vaccino anti Covid a cui si era sottoposta la donna che ora voleva far vaccinare anche il figlio. E’ successo a Torino, dove agenti di polizia sono intervenuti in un appartamento del quartiere Mirafiori a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Ai poliziotti giunti sul posto la donna racconta delle continue discussioni con il marito a causa dell’avversione di quest’ultimo alla somministrazione del vaccino anti-Covid. L’uomo da qualche tempo aveva iniziato a denigrare la moglie in quanto vaccinata, opponendosi alla possibilità di far vaccinare anche il figlio, sebbene il volere della madre fosse diverso e poco prima dell’arrivo delle Volanti, c’era stata l’ennesima discussione per lo stesso motivo.

In particolare, l’uomo aveva detto alla donna di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi, aggiungendo che si sarebbe per questo licenziato, intimando poi alla moglie di fare la stessa cosa per cambiare vita. La donna aveva tentato di farlo ragionare ma il marito era rimasto fermo sulle sue posizioni, aggiungendo che di lì in avanti non le sarebbe stato più permesso uscire di casa per nessuna ragione.

Per questo la vittima aveva chiesto al consorte di lasciare l’abitazione e sistemarsi altrove ma questi aveva dato in escandescenze, minacciando di spaccare tutto e di dare fuoco all’appartamento. Oltre alla denuncia e’ stato disposto per l’uomo l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.