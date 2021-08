Torna a Petralia Sottana la ‘Notte Bianca del Cinema’

Torna a Petralia Sottana, nel cuore delle Madonie, la “Notte bianca del cinema – Premio Fotogrammi di Pietra”, giunto alla quarta edizione, organizzata da Grifeoeventi e il Comune di Petralia Sottana, che interesserà non solo il Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci del borgo madonita. Sono numerose le iniziative in programma domani e il 9 agosto. Comani sera ci sarà, a partire dalle 22, la consegna dei premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori e registi, tra cui Lucia Sardo e Paride Benassai (reduci da Los Angeles), Orio Scaduto, Alessandra Pipitone (della Women Orchestra). In collegamento ci saranno anche Vincenzo Amato (impegnato nelle riprese del nuovo film di Crialese assieme a Penelope Cruz), Enzo Giraldo, e ancora Leo Gullotta e tanti altri si uniranno a questo elenco. Per tutta la notte nelle piazze, nei vicoli, saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film.

Non solo cinema. Nelle suggestive location del centro storico, ci saranno workshop, intrattenimenti musicali con le migliori colonne sonore rievocative della storia cinematografica e televisiva. Ivan Scinardo dialogherà con Francesco Puma, critico cinematografico, “Cinematografo” Rai Uno e poi ancora, un’interessante mostra, “Art Movie”, una collettiva d’arte contemporanea itinerante dedicata al cinema con omaggio speciale alla cinematografia di Giuseppe Tornatore, ideata e curata dall’artista Mario Castellese dell’Associazione Art Emotions For Soul di Mussolente (VI). Una sezione particolare della kermesse, sarà dedicata alla proiezione di cortometraggi. A presentare la serata, che sarà trasmessa in diretta su Grifeo web Tv, sarà la giornalista Adnkronos Elvira Terranova.